Дьяков: не верю в увольнение Карпина, у него карт-бланш до конца сезона

У Карпина карт-бланш, как минимум, до конца сезона. Не верю в его увольнение. Либо Карпин от сборной отойдёт, если нас не вернут на международные соревнования. С трудом верится, что Карпин уйдёт, он продолжит работать, естественно, если «Динамо» не начнёт сейчас «гореть» всем подряд. На позиции, которая у «Динамо» есть сейчас, до конца сезона доработает, а начиная со следующего уже будет спрос. Два года терпеть никто не будет", — сказал Дьяков.