Дьяков: не верю в увольнение Карпина, у него карт-бланш до конца сезона

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в разговоре с Metaratings.ru высказался о перспективах главного тренера команды Валерия Карпина.
«Очевидно, что-то не получается: нет стабильности в игре и в наборе очков. С “Зенитом” стали играть дисциплинированно, чересчур упростили футбол и, возможно, из-за этого в атаке было без моментов. Но и не сказать, что у “Зенита” было особо много моментов. Хотя два мяча всё равно пропустили. Сказался уход Карраскаля и вратарская чехарда: то кто-то травмирован, то “привозят” — отсюда и неуверенность.
У Карпина карт-бланш, как минимум, до конца сезона. Не верю в его увольнение. Либо Карпин от сборной отойдёт, если нас не вернут на международные соревнования. С трудом верится, что Карпин уйдёт, он продолжит работать, естественно, если «Динамо» не начнёт сейчас «гореть» всем подряд. На позиции, которая у «Динамо» есть сейчас, до конца сезона доработает, а начиная со следующего уже будет спрос. Два года терпеть никто не будет", — сказал Дьяков.
После 13 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Бело-голубые» набрали 16 очков.
1 ноября москвичи в Казани на поле «Ак Барс Арены» встретятся с «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по московскому времени.