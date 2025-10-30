Аленичев назвал главных фаворитов текущего сезона РПЛ

Аленичев отметил стабильную и уверенную игру «Краснодара», который сейчас возглавляет турнирную таблицу с 29 очками и является действующим чемпионом страны. В то же время он подчеркнул, что «Зенит» испытывает трудности, подобные тем, с которыми столкнулся «Спартак», но постепенно команда нащупывает свою игру и с каждым матчем будет усиливаться, чтобы не упустить шансы на чемпионство.