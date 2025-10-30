Ричмонд
Сёмин: «Зенит» вернулся в чемпионскую гонку

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин предположил, готов ли «Зенит» под руководством Сергея Семака вернуться в чемпионскую гонку.

Источник: Metaratings.ru

«Зенит» вернулся в чемпионскую гонку. Там очень опытный тренер, который неоднократно становился чемпионом, и у команды хороший подбор игроков. Игроки «Зенита» адаптировались и уже знают, что чемпионат России — это не так просто.

Не выкладываясь полностью, побеждать невозможно. «Зенит» показал хорошую игру с «Динамо». Команда потеряла много очков, но они учли эти ошибки и теперь каждый матч будут играть изо всех сил", — сказал Сёмин Metaratings.ru.

После 13 туров «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Сине-бело-голубые» набрали 26 очков.

1 ноября петербуржцы на поле «Газпром Арены» примут «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.