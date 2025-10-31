Ричмонд
РПЛ представит новый план развития на форуме «Россия — спортивная держава»

Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноМОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) представит стратегию развития на 2026−2030 годы на международном форуме «Россия — спортивная держава». Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса.ября.

Источник: Елена Афонина/ТАСС

Презентацию стратегии развития проведет президент РПЛ Александр Алаев во время сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030», которая пройдет 5 ноября. Российская премьер-лига впервые примет участие в форуме.

«Впервые в истории стратегия РПЛ сформирована силами самой лиги и клубов, — сказал Алаев. — Если раньше мы привлекали внешних подрядчиков, которые с нуля погружались в футбольный контекст, то теперь управляли процессом самостоятельно. Мы не просто собрали лучшие идеи, мы аккумулировали опыт и экспертизу РПЛ и всех клубов, учли вызовы индустрии и выстроили общий фундамент для роста. Над документом работали более 60 лучших экспертов из всех клубов».

«Бюро исполкома Российского футбольного союза уже утвердило нашу стратегию на заседании в октябре. Теперь на форуме “Россия — спортивная держава” мы представим ее всему спортивному сообществу и публике. Наша цель неизменна — создавать футбольный продукт высшего уровня, который вдохновляет и радует широкую аудиторию, привлекает и развивает лучших футболистов и с которым счастливы ассоциироваться партнеры и спонсоры», — заключил глава РПЛ.

Также в сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» примут участие генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев, заместитель председателя правления — исполнительный директор петербургского «Зенита» Максим Погорелов, генеральный директор столичного «Локомотива» Владимир Леонченко.

Форум состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.