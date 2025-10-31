Вьештица: теперь у «Зенита» пять конкурентов в борьбе за «золото»

«Зенит» начал этот сезон как обычно просто ему не везло с результатами. Сейчас в топ-6 все команды равны по силам. Все они борются за чемпионство. Теперь у «Зенита» пять конкурентов в борьбе за «золото». Это плюс для всего российского футбола", — сказал Вьештица Metaratings.ru.