Вьештица: теперь у «Зенита» пять конкурентов в борьбе за «золото»

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высказался о результатах «сине-бело-голубых» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил игру конкурентов петербургского клуба.
«Зенит» начал этот сезон как обычно просто ему не везло с результатами. Сейчас в топ-6 все команды равны по силам. Все они борются за чемпионство. Теперь у «Зенита» пять конкурентов в борьбе за «золото». Это плюс для всего российского футбола", — сказал Вьештица Metaratings.ru.
После 13 туров «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Сине-бело-голубые» набрали 26 очков.
1 ноября петербуржцы на поле «Газпром Арены» примут «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.