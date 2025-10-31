Ричмонд
Черевченко: «Спартаку» пока рано думать о чемпионстве

Бывший главный тренер ряда российских клубов Игорь Черевченко высказался о результатах «Спартака» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил проблемы команды.

Источник: РИА "Новости"

«Атака у “Спартака” неплохая, но с обороной у команды очень большие проблемы. Станкович не смог поставить цельную игру. Если команда добивается результата, то делает это за счёт лидеров. А не за счёт коллективных действий.

Поэтому «Спартаку» пока рано думать о чемпионстве. В этом сезоне он не выиграет РПЛ", — сказал Черевченко Metaratings.ru.

После 13 игр «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, «красно-белые» набрали 22 очка.

2 ноября москвичи на поле «Ozon Арены» встретятся с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.