Тренер ЦСКА не получил подарок на день рождения и обрадовался

Челестини, которому 31 октября исполнилось 50 лет, отметил, что не получил подарок от команды и воспринял это как хороший знак для победы. «Галстук мне не подарили. Мне сказали, что это традиция здесь, я боялся, что мне подарят галстук. Меня поздравили, но ничего не подарили, значит, возможно, мы выиграем», — отметил тренер.
Челестини добавил, что лучший подарок, который ему преподнесли подопечные, это победа в матче. 31 октября ЦСКА одержал победу над нижегородским «Пари НН» со счетом 2:0 и заработал три очка, благодаря чему смог стать лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги.
Ранее Челестини раскрыл секрет общения с россиянами. Специалист заявил, что в общении с русскими людьми необходимо время, чтобы они впустили иностранца в свой мир.
Фабио Челестини
Алексей Шпилевский
Иван Обляков
40′
Матвей Кисляк
(Данил Круговой)
82′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
64′
52
Артем Бандикян
58′
37
Энрике Кармо
5
Родриго Вильягра
57′
8
Артем Шуманский
9
Алеррандро
32′
11
Тамерлан Мусаев
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
24
Эдгардо Фаринья
44′
40
Олакунле Олусегун
6
Алекс Опоку Сарфо
32
Вадим Пигас
46′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
62′
27
Вячеслав Грулев
20
Хуан Мануэль Боселли
76′
16
Ярослав Крашевский
19
Никита Ермаков
46′
29
Лука Веснер Тичич
77
Андрей Ивлев
63′
90′
17
Егор Смелов
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти