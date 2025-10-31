Тренер ЦСКА не получил подарок на день рождения и обрадовался

Челестини, которому 31 октября исполнилось 50 лет, отметил, что не получил подарок от команды и воспринял это как хороший знак для победы. «Галстук мне не подарили. Мне сказали, что это традиция здесь, я боялся, что мне подарят галстук. Меня поздравили, но ничего не подарили, значит, возможно, мы выиграем», — отметил тренер.