Карпин недоволен 0:0 с «Рубином», доигрывавшим в меньшинстве: Дело даже не в удалении, «Динамо» могло выжать больше до него

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче с «Рубином» (0:0), игравшим вдесятером с 58-й минуты.
— 0:0 — удовлетворительный результат?
— Конечно нет. Исходя из игры, исходя из созданных моментов. Тут даже дело не в удалении. В первом тайме и втором до удаления могли выжать больше. Было не 15 моментов, но из тех, что были, можно было выжать больше.
Иван Сергеев вышел на замену тогда, когда посчитали нужным. Константин Тюкавин выглядел неплохо, набирает. Он уже выдерживает не 45 минут, а 60 и больше. Костя выглядел хорошо.
— Насколько велика вероятность, что кто‑то восстановится в ближайшее время? Может быть, к следующему туру?
— Если только Максим Осипенко.
— В первом тайме Тюкавин схватился за колено. Что подумали в этот момент?
— Ничего такого я не почувствовал. Вроде бы у него был удар сзади, ушиб был. Но все нормально, — сказал главный тренер «Динамо».
Рашид Рахимов
Валерий Карпин
38
Евгений Ставер
98
Никита Лобов
4
Константин Нижегородов
51′
58′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
10
Мирлинд Даку
14
Далер Кузяев
51
Илья Рожков
46′
70
Дмитрий Кабутов
23
Руслан Безруков
69′
22
Велдин Ходжа
99
Дардан Шабанхаджай
45+1′
90′
8
Богдан Йочич
6
Угочукву Иву
90′
19
Олег Иванов
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
36′
10
Бителло
91
Ярослав Гладышев
2
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
44
Антонио Диас Рубенс
62′
7
Дмитрий Скопинцев
74
Даниил Фомин
62′
50
Александр Кутицкий
74′
15
Данил Глебов
78′
85′
88
Виктор Окишор
70
Константин Тюкавин
81′
14
Эль Мехди Маухуб
17
Ульви Бабаев
81′
33
Иван Сергеев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти