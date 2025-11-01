Карпин недоволен 0:0 с «Рубином», доигрывавшим в меньшинстве: Дело даже не в удалении, «Динамо» могло выжать больше до него

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.62
П2
2.26
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
10.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.01
П2
2.96
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.37
П2
13.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.72
П2
4.70
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.85
П2
4.06
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
2.41
П2
26.00
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.42
П2
5.04
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.40
П2
1.53
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.42
П2
4.77
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Франция
23:05
Осер
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.54
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Карпин недоволен 0:0 с «Рубином», доигрывавшим в меньшинстве: Дело даже не в удалении, «Динамо» могло выжать больше до него

Валерий Карпин недоволен ничьей с игравшим в меньшинстве «Рубином».

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче с «Рубином» (0:0), игравшим вдесятером с 58-й минуты.

— 0:0 — удовлетворительный результат?

— Конечно нет. Исходя из игры, исходя из созданных моментов. Тут даже дело не в удалении. В первом тайме и втором до удаления могли выжать больше. Было не 15 моментов, но из тех, что были, можно было выжать больше.

Иван Сергеев вышел на замену тогда, когда посчитали нужным. Константин Тюкавин выглядел неплохо, набирает. Он уже выдерживает не 45 минут, а 60 и больше. Костя выглядел хорошо.

— Насколько велика вероятность, что кто‑то восстановится в ближайшее время? Может быть, к следующему туру?

— Если только Максим Осипенко.

— В первом тайме Тюкавин схватился за колено. Что подумали в этот момент?

— Ничего такого я не почувствовал. Вроде бы у него был удар сзади, ушиб был. Но все нормально, — сказал главный тренер «Динамо».

Рубин
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2025, 17:45 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Валерий Карпин
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
98
Никита Лобов
4
Константин Нижегородов
51′
58′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
10
Мирлинд Даку
14
Далер Кузяев
51
Илья Рожков
46′
70
Дмитрий Кабутов
23
Руслан Безруков
69′
22
Велдин Ходжа
99
Дардан Шабанхаджай
45+1′
90′
8
Богдан Йочич
6
Угочукву Иву
90′
19
Олег Иванов
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
36′
10
Бителло
91
Ярослав Гладышев
2
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
44
Антонио Диас Рубенс
62′
7
Дмитрий Скопинцев
74
Даниил Фомин
62′
50
Александр Кутицкий
74′
15
Данил Глебов
78′
85′
88
Виктор Окишор
70
Константин Тюкавин
81′
14
Эль Мехди Маухуб
17
Ульви Бабаев
81′
33
Иван Сергеев
Статистика
Рубин
Динамо
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
3
Угловые
3
5
Фолы
15
14
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
