«Локомотив» впервые проиграл! Глушенков с «Зенитом» пустили поезд под откос

«Зенит» хвалить особо не за что. Несмотря на один проигрыш на старте сезона и четырем победам и ничьей в последних пяти противостояниях чемпионата, клуб с берегов Невы растерял очки в матчах с явными андердогами и находился вне первой тройки. Сергею Семаку, имеющему — никаких сомнений — лучший состав в лиге, во что бы то ни стало надо доказывать, что «сине-бело-голубые» только набирают ход. И что именно им по силам нанести первое поражение «Локомотиву» в сезоне РПЛ.