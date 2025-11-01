Галактионов надеется, что поражение «Локомотива» не повлияет на команду

«На самом деле поблагодарил команду за игру, потому что достаточно был хороший по движению, по отборам, прессингу, созданию голевых моментов матч, — сказал Галактионов. — Нужно было выдавать максимум, перестроились на два нападающих после пропущенного мяча, когда раскрылись, пропустили второй мяч. Но старались, нагнетали. Но робковато начали, привыкали к полю, к стадиону, чуть душновато было, хотя это не оправдание. А как только агрессивнее стали играть, то появились моменты. Понятно, что класс у футболистов “Зенита” высокий, это команда и использовала».