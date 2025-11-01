Ричмонд
Галактионов надеется, что поражение «Локомотива» не повлияет на команду

Железнодорожники впервые уступили в текущем сезоне РПЛ, проиграв «Зениту».

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов надеется, что футболисты команды спокойно воспримут первое поражение в текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам.

В субботу «Локомотив» на выезде уступил петербургскому «Зениту» со счетом 0:2 в матче 14-го тура РПЛ. Для железнодорожников это поражение стало первым в этом сезоне чемпионата России.

«На самом деле поблагодарил команду за игру, потому что достаточно был хороший по движению, по отборам, прессингу, созданию голевых моментов матч, — сказал Галактионов. — Нужно было выдавать максимум, перестроились на два нападающих после пропущенного мяча, когда раскрылись, пропустили второй мяч. Но старались, нагнетали. Но робковато начали, привыкали к полю, к стадиону, чуть душновато было, хотя это не оправдание. А как только агрессивнее стали играть, то появились моменты. Понятно, что класс у футболистов “Зенита” высокий, это команда и использовала».

«Что касается ощущений, мы не задумывались, какое оно, первое поражение за столько туров. После поражений есть разочарование, но повторю, что мы все вместе поблагодарили ребят за самоотверженность, было движение, старались нагнетать в гостях, могли вернуться в игру и сравнять, но это не получилось. Надеюсь, что очень спокойно к этому отнесемся, выводы определенные сделаем, впереди много матчей, новая игра — новая история. Нужно забывать и двигаться вперед», — добавил тренер железнодорожников.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2025, 20:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Голы
Зенит
Педро
(Максим Глушенков)
9′
Андрей Мостовой
(Александр Ерохин)
90+1′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
45+2′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
75′
25
Страхиня Эракович
11
Луис Энрике
84′
7
Александр Соболев
10
Максим Глушенков
90′
21
Александр Ерохин
20
Педро
84′
32
Лусиано Гонду
6
Ваня Дркушич
75′
17
Андрей Мостовой
90+4′
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
45+2′
5
Жерзино Ньямси
3
Лукас Фассон
24
Максим Ненахов
84′
2
Кристиан Рамирес
25
Данил Пруцев
84′
99
Руслан Мялковский
93
Артем Карпукас
54′
7
Зелимхан Бакаев
Статистика
Зенит
Локомотив
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
6
2
Угловые
6
2
Фолы
10
19
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти