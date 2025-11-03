Футболист «Динамо» Бителло оценил возможность получения гражданства РФ

«Не знаю. Пока что я только продлил контракт, — ответил Бителло на вопрос, есть ли у него в планах получение гражданства. — Могу поговорить со своими представителями. Но все это постепенно. Нужно посмотреть, появится ли такая возможность. Если да, то мне нужно все обдумать, оценить ситуацию в целом, но это зависит не только от меня».