Футболист «Динамо» Бителло оценил возможность получения гражданства РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло пока не задумывался о получении гражданства России. Об этом он рассказал ТАСС.
В сентябре Бителло продлил контракт с «Динамо» до лета 2031 года.
«Не знаю. Пока что я только продлил контракт, — ответил Бителло на вопрос, есть ли у него в планах получение гражданства. — Могу поговорить со своими представителями. Но все это постепенно. Нужно посмотреть, появится ли такая возможность. Если да, то мне нужно все обдумать, оценить ситуацию в целом, но это зависит не только от меня».
«Я доволен, я хорошо освоился. Мне нравится атмосфера, все здесь. У меня никогда не было никаких проблем. Конечно, сейчас меня не радуют результаты нашей команды, мы занимаем не свое место в турнирной таблице, нужно продолжать работать», — добавил бразильский футболист.
Бителло 25 лет, он выступает за «Динамо» с 2023 года, вместе с бело-голубыми стал бронзовым призером чемпионата России в 2024 году. Ранее он выступал за бразильский «Гремио».