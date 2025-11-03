Бывший футболист «Ливерпуля» Риера может возглавить «Спартак»

Риере 43 года. В 2022 году он возглавил «Олимпию», приведя команду к победе в чемпионате и Кубке Словении, став тренером сезона в стране. В июле 2023 года Риера стал главным тренером «Целе», но покинул клуб в октябре, перейдя на аналогичный пост во французском «Бордо». На момент ухода клуб лидировал в чемпионате Словении. «Бордо» финишировал 12-м в чемпионате Франции сезона-2023/24. После завершения кампании клуб потерял профессиональный статус и был понижен в классе, поэтому Риера ушел из команды. После этого он вернулся в «Целе». На данный момент команда лидирует в чемпионате Словении и выиграла две стартовые игры на общем этапе Лиги конференций. В ее составе выступает российский нападающий Никита Иосифов.