Футболист ЦСКА Мойзес пропустит около двух недель из-за травмы

Он получил повреждение перед матчем против «Пари Нижний Новгород».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Мойзес пропустит около двух недель из-за повреждения мышцы голени. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Мойзес получил травму перед домашним матчем 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с командой «Пари Нижний Новгород». После выхода команд на поле Мойзес продолжал разминку и перед стартовым свистком попросил замену.

«По результатам углубленного обследования у Мойзеса диагностировано повреждение одной из мышц голени. Лечение и восстановление займет около двух недель», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что у форварда команды Алеррандро выявлено небольшое повреждение, однако оно не должно помешать игроку принять участие в гостевом матче 15-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо», который состоится 8 ноября. Алеррандро был заменен по ходу первого тайма встречи 14-го тура чемпионата страны против «Пари Нижний Новгород» (2:0).

Следующий матч ЦСКА проведет 5 ноября на выезде против махачкалинского «Динамо» в рамках четвертьфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России.

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
31.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Алексей Шпилевский
Голы
ЦСКА
Иван Обляков
40′
Матвей Кисляк
(Данил Круговой)
82′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
64′
52
Артем Бандикян
58′
37
Энрике Кармо
5
Родриго Вильягра
57′
8
Артем Шуманский
9
Алеррандро
32′
11
Тамерлан Мусаев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
24
Эдгардо Фаринья
44′
40
Олакунле Олусегун
6
Алекс Опоку Сарфо
32
Вадим Пигас
46′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
62′
27
Вячеслав Грулев
20
Хуан Мануэль Боселли
76′
16
Ярослав Крашевский
19
Никита Ермаков
46′
29
Лука Веснер Тичич
77
Андрей Ивлев
63′
90′
17
Егор Смелов
Статистика
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
15
Удары в створ
6
3
Угловые
5
7
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
