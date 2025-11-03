Футболист ЦСКА Мойзес пропустит около двух недель из-за травмы

Также отмечается, что у форварда команды Алеррандро выявлено небольшое повреждение, однако оно не должно помешать игроку принять участие в гостевом матче 15-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо», который состоится 8 ноября. Алеррандро был заменен по ходу первого тайма встречи 14-го тура чемпионата страны против «Пари Нижний Новгород» (2:0).