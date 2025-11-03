«Ахмат» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе

«Обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе. Форвард никак не применял чрезмерную силу и не угрожал безопасности Манелова, подкатившегося под Мелкадзе. Наш футболист поднял ноги, пытался уйти от контакта. Игроку “Балтики” не понадобилась медицинская помощь, он встал и продолжил игру. Арбитр на линии отчетливо видел эпизод и не сигнализировал главному судье, что здесь нарушение», — заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба.