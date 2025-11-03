«Ахмат» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе

ТАСС, 3 ноября. Грозненский «Ахмат» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку игрока команды Георгия Мелкадзе в матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги с калининградской «Балтикой». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу «Ахмата».
Матч прошел 2 ноября в Калининграде и завершился победой «Балтики» со счетом 2:0. Мелкадзе получил красную карточку на 59-й минуте встречи после контакта с игроком «Балтики» Ираклием Манеловым.
«Обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе. Форвард никак не применял чрезмерную силу и не угрожал безопасности Манелова, подкатившегося под Мелкадзе. Наш футболист поднял ноги, пытался уйти от контакта. Игроку “Балтики” не понадобилась медицинская помощь, он встал и продолжил игру. Арбитр на линии отчетливо видел эпизод и не сигнализировал главному судье, что здесь нарушение», — заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба.
Также «Ахмат» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть неназначение пенальти в ворота «Балтики» в конце первого тайма за игру рукой нападающего Брайана Хиля.
«Ахмат» после 14-го матчей занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре команда 9 ноября примет московский «Спартак».
Андрей Талалаев
Станислав Черчесов
Максим Петров
(Брайан Александр Хиль)
9′
Сергей Пряхин
(Максим Петров)
51′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
25
Александр Филин
17
Владислав Саусь
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
50′
62′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
70′
14
Стефан Ковач
19
Сергей Пряхин
16′
62′
90
Чиносо Оффор
5
Айман Мурид
45′
81′
13
Диего Луна
26
Иван Беликов
41′
81′
40
Дмитрий Никитин
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
59′
90
Усман Ндонг
67′
75
Надер Гандри
61′
81
Максим Сидоров
46′
4
Турпал-Али Ибишев
7
Лечи Садулаев
75′
9
Брайан Мансилья
42
Мануэль Келиано
28′
37
Папа Амади Гадио
11
Силва Лима Исмаэл
35′
62′
99
Анас Эль-Махрауи
75′
70
Абакар Гаджиев
85′
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
