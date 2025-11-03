Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Сассуоло
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.99
П2
3.43
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.26
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.08
П2
2.58
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

«Ахмат» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе

Форвард «Ахмата» получил красную карточку в матче РПЛ против «Балтики».

Источник: Пресс-служба ФК «Ахмат»

ТАСС, 3 ноября. Грозненский «Ахмат» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку игрока команды Георгия Мелкадзе в матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги с калининградской «Балтикой». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу «Ахмата».

Матч прошел 2 ноября в Калининграде и завершился победой «Балтики» со счетом 2:0. Мелкадзе получил красную карточку на 59-й минуте встречи после контакта с игроком «Балтики» Ираклием Манеловым.

«Обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе. Форвард никак не применял чрезмерную силу и не угрожал безопасности Манелова, подкатившегося под Мелкадзе. Наш футболист поднял ноги, пытался уйти от контакта. Игроку “Балтики” не понадобилась медицинская помощь, он встал и продолжил игру. Арбитр на линии отчетливо видел эпизод и не сигнализировал главному судье, что здесь нарушение», — заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба.

Также «Ахмат» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть неназначение пенальти в ворота «Балтики» в конце первого тайма за игру рукой нападающего Брайана Хиля.

«Ахмат» после 14-го матчей занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре команда 9 ноября примет московский «Спартак».

Балтика
2:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Станислав Черчесов
Голы
Балтика
Максим Петров
(Брайан Александр Хиль)
9′
Сергей Пряхин
(Максим Петров)
51′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
25
Александр Филин
17
Владислав Саусь
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
50′
62′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
70′
14
Стефан Ковач
19
Сергей Пряхин
16′
62′
90
Чиносо Оффор
5
Айман Мурид
45′
81′
13
Диего Луна
26
Иван Беликов
41′
81′
40
Дмитрий Никитин
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
59′
90
Усман Ндонг
67′
75
Надер Гандри
61′
81
Максим Сидоров
46′
4
Турпал-Али Ибишев
7
Лечи Садулаев
75′
9
Брайан Мансилья
42
Мануэль Келиано
28′
37
Папа Амади Гадио
11
Силва Лима Исмаэл
35′
62′
99
Анас Эль-Махрауи
75′
70
Абакар Гаджиев
85′
Статистика
Балтика
Ахмат
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
11
Удары в створ
6
2
Угловые
3
3
Фолы
19
16
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти