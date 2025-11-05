Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.65
П2
5.19
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.41
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.73
П2
1.35
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.05
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.70
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.28
X
5.20
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.33
П2
6.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.69
П2
2.98
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.11
П2
8.75
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
3
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
1
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
4
:
Копенгаген
0
П1
X
П2

Денис Глушаков поделился ожиданиями от форума в Самаре

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Чемпион России в составе московского «Спартака» Денис Глушаков примет участие в международном форуме «Россия — спортивная держава», где будет обсуждать развитие футбола в стране. Об этом Глушаков рассказал ТАСС в преддверии форума.

Источник: РИА "Новости"

«Ожидаю, что на форуме будет общение с партнерами, будем разговаривать о развитии детского футбола и вообще всего футбола, — сказал Глушаков. — Как будем развиваться, будут деловые дискуссии, общение с представителями разных видов спорта, будем делиться опытом. В прошлом году был на форуме в Уфе вместе с Российским футбольным союзом. С каждым годом что-то новое появляется, интересно послушать, как будет в России развиваться спорт».

«Также 6 ноября проведем урок футбола, будем общаться с амбассадорами, тренерами, с руководителями РФС по развитию детско-юношеского футбола», — добавил он.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.