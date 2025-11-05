Денис Глушаков назвал главных фаворитов на победу в РПЛ

«Удивительного прям такого нет ничего в РПЛ после 14 туров. “Зенит” не вошел в чемпионат, была неровная игра. “Локомотив”, наоборот, удивил, что очень хорошо молодым составом играли, — сказал Глушаков. — Но только в прошлом туре проиграли в первый раз. “Спартак” по осенней части играл хорошо, сейчас безобразно выглядит. “Краснодар” стабилен, ЦСКА тоже набрал ход. “Краснодар” и “Зенит” — два фаворита на победу в РПЛ».