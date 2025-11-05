Ричмонд
Денис Глушаков назвал главных фаворитов на победу в РПЛ

По мнению эксперта, ими являются «Краснодар» и «Зенит».

Источник: Олег Бухарев/ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. «Краснодар» и петербургский «Зенит» являются главными фаворитами на победу в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС в преддверии форума «Россия — спортивная держава» высказал чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков.

«Удивительного прям такого нет ничего в РПЛ после 14 туров. “Зенит” не вошел в чемпионат, была неровная игра. “Локомотив”, наоборот, удивил, что очень хорошо молодым составом играли, — сказал Глушаков. — Но только в прошлом туре проиграли в первый раз. “Спартак” по осенней части играл хорошо, сейчас безобразно выглядит. “Краснодар” стабилен, ЦСКА тоже набрал ход. “Краснодар” и “Зенит” — два фаворита на победу в РПЛ».

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.