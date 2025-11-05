Ричмонд
Кто на новенького? Возможные замены Станковича в «Спартаке»

Сербский специалист с большой долей вероятности покинет московский клуб в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

Должность главного тренера «Спартака», с одной стороны, является самой лакомой в российском футболе, с другой — самой требовательной. 20 октября «Спорт-Экспресс» сообщил, что руководство «Спартака» приняло решение уволить главного тренера серба Деяна Станковича, однако тот до сих пор продолжает работу. На специалиста оказывается большое давление из-за результатов, поэтому в СМИ раз за разом появляются слухи о возможных кандидатах на пост наставника красно-белых.

Альберт Риера

Источник: AP 2024

3 ноября телеканал Sportklub сообщил, что представители «Спартака» посетят матч словенского «Целе», в котором сейчас работает испанский специалист, на общем этапе Лиги конференций с польской «Легией». Риера пока не имеет богатого тренерского опыта, к 43 годам он поработал в турецком «Галатасарае», словенской «Олимпии» и французском «Бордо». Но Риера провел неплохую карьеру футболиста, выиграв чемпионаты Турции и Греции. В один из периодов карьеры он мог оказаться и в «Спартаке», но переход не состоялся. 4 ноября сербские СМИ сообщили, что Риера предпочел «Спартаку» сербскую «Црвену Звезду».

Луис Гарсия

Источник: Getty Images

18 октября портал «Чемпионат» сообщил, что 52-летний испанец Гарсия согласовал контракт со «Спартаком». Выбор спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао, который ответственен за выбор тренера, непонятен для многих. Его последним местом работы был испанский «Алавес», который он покинул в 2024 году. Больших клубов в карьере специалиста не было. Он возглавлял испанские «Мальорку», «Вильярреал», «Хетафе», «Леванте», «Бенидорм», «Эльче», «Вильярреал B», «Альтеу», «Вильяхойосу», а также «Бани Ясе» из ОАЭ, китайский «Бэйцзин Жэньхэ» и саудовский «Аль-Шабаб». Это явно не тот кандидат для самого известного клуба в России.

Марцел Личка

Источник: РИА "Новости"

Журналист Иван Карпов со ссылкой на агента сообщил, что «Спартаку» предложили в качестве кандидата на пост главного тренера чеха Марцела Личку. 48-летний специалист недавно покинул турецкий «Фатих Карагюмрюк», поэтому сейчас находится без работы. Личка знаком российской публике по работе с московском «Динамо» (2023−2025) и «Оренбургом» (2020−2023). Вместе с «Динамо» он чуть не стал чемпионом России, но в итоге бело-голубые заняли третье место в сезоне-2023/24. Но решения по Личке на данный момент не принято.

Станислав Черчесов и Сергей Юран

Источник: РИА "Новости"

Последним российским тренером «Спартака» был Олег Кононов, он покинул клуб в сентябре 2019 года. Сейчас вектор сменился в пользу иностранных специалистов. Тем не менее в СМИ постоянно обсуждаются такие имена, как Станислав Черчесов и Сергей Юран. Некоторые болельщики тоже хотят увидеть этих специалистов во главе «Спартака». При этом оба уже работали с красно-белыми — Черчесов с июня 2007 года по август 2008-го. Тогда им чуть-чуть не хватило до золота, команда стала серебряным призером чемпионата России. Сам Черчесов признавался, что как тренера его не было в «Спартаке», потому что он тогда был еще очень молод, не имел такого большого опыта.

Источник: РИА "Новости"

Если у Черчесова есть достижения в виде чемпионств с венгерским «Ференцварошем» и польской «Легией», то Юран пока больше себя зарекомендовал как тренер-выживатель, но он сам ставит перед собой амбициозные задачи. Он работал с московским клубом в 2003 году, но только в качестве помощника. Сейчас специалисты в разном положении — Черчесов возглавляет грозненский «Ахмат» с контрактом на три года, а Юран покинул турецкий «Серик Беледиеспор» в конце октября.

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Краснодар
Александр Черников
(Джон Кордоба)
18′
Джон Кордоба
59′
Спартак
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
90′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
84′
88′
3
Тормена
4
Диего Коста
74′
66
Дуглас Аугусту
90+5′
15
Лукас Оласа
81′
17
Валентин Пальцев
11
Жоау Батчи
81′
23
Гаэтан Перрен
7
Виктор Са
73′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
73′
88
Никита Кривцов
90+1′
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
83
Жедсон Фернандеш
83′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
39′
68
Руслан Литвинов
45′
97
Даниил Денисов
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
22′
46′
10
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
77
Тео Бонгонда
7
Пабло Солари
44′
67′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Краснодар
Спартак
Желтые карточки
5
5
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
5
4
Угловые
6
3
Фолы
24
17
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти