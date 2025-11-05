Кто на новенького? Возможные замены Станковича в «Спартаке»

Последним российским тренером «Спартака» был Олег Кононов, он покинул клуб в сентябре 2019 года. Сейчас вектор сменился в пользу иностранных специалистов. Тем не менее в СМИ постоянно обсуждаются такие имена, как Станислав Черчесов и Сергей Юран. Некоторые болельщики тоже хотят увидеть этих специалистов во главе «Спартака». При этом оба уже работали с красно-белыми — Черчесов с июня 2007 года по август 2008-го. Тогда им чуть-чуть не хватило до золота, команда стала серебряным призером чемпионата России. Сам Черчесов признавался, что как тренера его не было в «Спартаке», потому что он тогда был еще очень молод, не имел такого большого опыта.