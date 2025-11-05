Минспорт в ближайшее время определится с лимитом на легионеров в РПЛ

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ и Российская премьер-лига (РПЛ) в ближайшее время определятся по лимиту на легионеров. Об этом во время презентации стратегии Российской премьер-лиги (РПЛ) на сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» в рамках форума «Россия — спортивная держава» во видеосвязи сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Дискуссия до сих пор продолжается по лимиту на легионеров, о том, какого качества должны играть иностранные футболисты. Мы в ближайшее время поставим в ней точку», — сказал Дегтярев.
Ранее Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября.