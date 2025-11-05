Минспорт в ближайшее время определится с лимитом на легионеров в РПЛ

Ранее Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.