Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
:
Краснодар
П1
6.80
X
5.00
П2
1.48
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
П1
1.63
X
3.85
П2
6.10
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо Мх
:
ЦСКА
П1
3.15
X
3.30
П2
2.45
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
П1
1.62
X
4.40
П2
5.99
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
П1
9.00
X
5.68
П2
1.35
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
П1
9.50
X
5.92
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
П1
3.20
X
4.05
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
П1
1.90
X
3.70
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
П1
5.40
X
5.20
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
П1
1.04
X
18.00
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
П1
1.45
X
5.40
П2
6.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
П1
2.45
X
3.56
П2
2.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
П1
1.38
X
4.94
П2
9.50

Минспорт в ближайшее время определится с лимитом на легионеров в РПЛ

Ранее глава ведомства Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит к 2028 году.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ и Российская премьер-лига (РПЛ) в ближайшее время определятся по лимиту на легионеров. Об этом во время презентации стратегии Российской премьер-лиги (РПЛ) на сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» в рамках форума «Россия — спортивная держава» во видеосвязи сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Дискуссия до сих пор продолжается по лимиту на легионеров, о том, какого качества должны играть иностранные футболисты. Мы в ближайшее время поставим в ней точку», — сказал Дегтярев.

Ранее Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.