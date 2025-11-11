Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.10
П2
6.20
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Станкович покинул пост главного тренера «Спартака»

Станкович возглавлял «Спартак» с 1 июля 2024 года. В мае он продлил контракт с клубом до лета 2027 года. «Спартак» под руководством Станковича одержал 36 побед в 63 играх.

Источник: ТАСС

Московский футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с главным тренером Деяном Станковичом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Станкович покинул клуб по соглашению сторон.

«На данный момент “Cпартак” находится на 6 месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.

Станкович возглавлял «Спартак» с 1 июля 2024 года. В мае серб продлил контракт с клубом до лета 2027 года.

Станковича не раз удаляли, наказывали предупреждениями за экспрессивное поведение. За время работы в «Спартаке» Станкович получил шесть желтых карточек в РПЛ — больше за этот период только у Мурада Мусаева (11).

В конце сентября 2025 года Станкович был впервые удален в матче чемпионата России — случилось это в матче с московским «Динамо». А затем КДК наказал его месячной дисквалификацией за оскорбление судьи.

«Месяц дисквалификации — это очень серьезный срок, — отреагировали на наказание в “Спартаке”. — К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией».

Это была не первая дисквалификация сербского тренера. В конце прошлого сезона он был удален в полуфинале Кубка России с «Ростовом» за оскорбление судьи и в итоге получил трехматчевую дисквалификацию.

После 15 матчей «Спартак» набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак» под руководством Станковича одержал 37 побед в 64 играх. Серб занимает 10-е место по количеству матчей у руля «Спартака».