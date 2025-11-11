Зарема — об увольнении Станковича: «Изначально провальное назначение. С “Ференцварошем” и Черчесов — орел»

«Изначально провальное назначение, о чем я говорила сразу. Этот тренер проиграл в Италии, а с “Ференцварошем” и Черчесов — орел. Пусть выскажутся те, кто зачем-то продлевал контракт Станковича на фоне очень слабо поставленной командной игры, а теперь всю осень не могут найти замену тренеру. Это, видимо, и был план “Ж” от Жданова.