Зарема — об увольнении Станковича: «Изначально провальное назначение. С “Ференцварошем” и Черчесов — орел»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на увольнение серба Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 11 ноября, «Спартак» уволил Станковича за неудовлетворительные результаты — временным рулевым красно-белых назначен воспитанник клуба Вадим Романов.

«Изначально провальное назначение, о чем я говорила сразу. Этот тренер проиграл в Италии, а с “Ференцварошем” и Черчесов — орел. Пусть выскажутся те, кто зачем-то продлевал контракт Станковича на фоне очень слабо поставленной командной игры, а теперь всю осень не могут найти замену тренеру. Это, видимо, и был план “Ж” от Жданова.

В итоге, у «Спартака» имени «Лукойла» за три года три спортивных директора: Эшуорт, Амарал и Кахигао. И третий тренер на подходе. Но и новый тренер не решит существующих проблем клуба.

Есть лишь один положительный момент — Станкович не дал назначить в «Спартак» ни Карпина, ни Черчесова, чей реальный уровень тренерства сейчас проявляется во всей красе в других командах. За это ему спасибо", — сказала Салихова в беседе с корреспондентом Sport24.