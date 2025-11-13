Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.75
П2
14.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
39.00
X
14.75
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.26
П2
4.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Соболев заработал 1,5 млн рублей в Counter-Strike: «Но рыбалка лучше»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своих заработках в онлайн-играх.

Источник: fc-zenit.ru

По словам Соболева, он периодически занимается продажей скинов на оружие в Counter-Strike.

— Шутят, что ты скоро станешь киберспортсменом. Насколько это далеко от правды?

— Очень далеко. Я просто отдыхаю, нравится с друзьями играть. Да и вообще рыбалка лучше, без друзей я не играю. Все думают, что я сел и целый день играю — но у меня вообще есть другая жизнь, где еще семья, ребенок и тренировки. Я могу вечером сесть час-два поиграть, если не спится — то и подольше. Но если друзья не зашли играть, то скучно. Зайти и тренировать что-то — это бред.

Вещи там я покупаю, но могу их и продать. Помню, винтовку купил за сто тысяч, а потом ее продал за полтора миллиона рублей. Это реально рынок, обычная биржа. В Доту я закидывал, там тоже все растет, — сказал Соболев в подкасте Владиславу Радимову и Андрею Аршавину.