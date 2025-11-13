Соболев заработал 1,5 млн рублей в Counter-Strike: «Но рыбалка лучше»

— Очень далеко. Я просто отдыхаю, нравится с друзьями играть. Да и вообще рыбалка лучше, без друзей я не играю. Все думают, что я сел и целый день играю — но у меня вообще есть другая жизнь, где еще семья, ребенок и тренировки. Я могу вечером сесть час-два поиграть, если не спится — то и подольше. Но если друзья не зашли играть, то скучно. Зайти и тренировать что-то — это бред.