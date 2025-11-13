Соболев заработал 1,5 млн рублей в Counter-Strike: «Но рыбалка лучше»

По словам Соболева, он периодически занимается продажей скинов на оружие в Counter-Strike.
— Шутят, что ты скоро станешь киберспортсменом. Насколько это далеко от правды?
— Очень далеко. Я просто отдыхаю, нравится с друзьями играть. Да и вообще рыбалка лучше, без друзей я не играю. Все думают, что я сел и целый день играю — но у меня вообще есть другая жизнь, где еще семья, ребенок и тренировки. Я могу вечером сесть час-два поиграть, если не спится — то и подольше. Но если друзья не зашли играть, то скучно. Зайти и тренировать что-то — это бред.
Вещи там я покупаю, но могу их и продать. Помню, винтовку купил за сто тысяч, а потом ее продал за полтора миллиона рублей. Это реально рынок, обычная биржа. В Доту я закидывал, там тоже все растет, — сказал Соболев в подкасте Владиславу Радимову и Андрею Аршавину.