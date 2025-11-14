В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?

Но тут есть место и везению. Согласно таблице ожидаемых очков, команда Челестини перебирает больше всех в чемпионате — у нее на 8,15 балла больше, чем должно быть. И даже так ЦСКА все равно заслуживает находиться высоко, совсем рядом с верхушкой. Новый тренер эталонно развивает молодежь. У него продолжает прогрессировать бесподобный Кисляк, долгожданный прорыв демонстрирует Глебов, основным в сборной стал Лукин. Круговой развился чуть ли не в лучшего крайка лиги. В раздевалке приятная атмосфера, а идеи приносят результат на поле. Парадоксально: Николич обещал, что армейцы будут бороться за золото. И армейцы действительно борются. Но без Марко.