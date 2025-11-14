Ричмонд
Аршавин признался, что не смог бы жить за границей: «Нигде нет ощущения, что я дома. Даже в Лондоне»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил, почему не смог бы жить за границей.

Источник: Соцсети

«Переехал бы я жить на Брайтон-Бич? Не представляю, что могу где-то жить, кроме России. Думаю, дело в менталитете. Нигде нет ощущения, что я дома. Даже в Лондоне. Мне просто скучно будет. Я по-русски говорю лучше, чем по-английски. Мне будет не хватать общения. Не смогу так шутить, подначивать людей, как я это здесь делаю. Да и круга общения такого не будет. Хотя и не сказать, что в России он прям широкий», — сказал Аршавин «СЭ».

В декабре 2018 года Аршавин официально объявил о завершении карьеры. Он играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Сейчас он работает в «Зените» заместителем председателя правления по спортивному развитию.