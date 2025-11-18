Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.75
П2
5.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.74
П2
1.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
4.96
X
3.92
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.69
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
35.00
П2
74.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.98
П2
5.57

Челестини: ЦСКА готовится к матчу со «Спартаком» в обычном режиме

Матч 16-го тура РПЛ пройдет 22 ноября.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА готовятся к матчу против столичного «Спартака» в обычном режиме, не обращая внимания на изменения в тренерском штабе красно-белых. Об этом журналистам заявил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене» в рамках 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Во время паузы на матчи сборных красно-белые объявили об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера, исполняющим обязанности назначен Вадим Романов.

«Насколько осложняют подготовку изменения в тренерском штабе “Спартака”? Мы хорошо знаем “Спартак”, все может меняться. Но ситуация обычная, ничего не меняется, готовимся в обычном режиме, не думаю, что стиль изменится. Готовимся обычно», — сказал Челестини.

«У “Спартака” много техничных игроков, играют дома, пойдут вперед. Не считаю, что новый тренер что-то поменяет. А если что-то будет, то мы готовы», — добавил он.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 15 матчах. «Спартак» с 25 очками располагается на шестой позиции.