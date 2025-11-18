Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.61
П2
5.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.61
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.85
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.50
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.76
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.03
X
35.00
П2
69.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.01
П2
5.79

Станислав Черчесов: нет такой команды, которая бы не проигрывала

В эфире канала «Матч ТВ» главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат», заслуженный тренер России Станислав Черчесов отметил, что любой коллектив должен правильно реагировать на проигрыши.

В эфире канала «Матч ТВ» главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат», заслуженный тренер России Станислав Черчесов отметил, что любой коллектив должен правильно реагировать на проигрыши.

«Нет такой команды, которая бы не проигрывала. Главное — реакция! Реакция на проигрыш, реакция на ситуацию, на любое действие», — подчеркнул специалист.

После 15 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «бело-зелёные» из Грозного набрали 16 очков и занимают одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата, при этом в пяти последних встречах подопечные Черчесова четырежды уступали. 22 ноября «Ахмат» в Казани проведёт гостевой поединок 16-го тура РПЛ с «Рубином».

11 ноября нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе заявил в интервью, что у него есть мечта — выиграть какой-либо трофей в составе своей нынешней команды.