Станислав Черчесов: нет такой команды, которая бы не проигрывала

В эфире канала «Матч ТВ» главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат», заслуженный тренер России Станислав Черчесов отметил, что любой коллектив должен правильно реагировать на проигрыши.
«Нет такой команды, которая бы не проигрывала. Главное — реакция! Реакция на проигрыш, реакция на ситуацию, на любое действие», — подчеркнул специалист.
После 15 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «бело-зелёные» из Грозного набрали 16 очков и занимают одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата, при этом в пяти последних встречах подопечные Черчесова четырежды уступали. 22 ноября «Ахмат» в Казани проведёт гостевой поединок 16-го тура РПЛ с «Рубином».
11 ноября нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе заявил в интервью, что у него есть мечта — выиграть какой-либо трофей в составе своей нынешней команды.