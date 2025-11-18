Станислав Черчесов: нет такой команды, которая бы не проигрывала

После 15 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «бело-зелёные» из Грозного набрали 16 очков и занимают одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата, при этом в пяти последних встречах подопечные Черчесова четырежды уступали. 22 ноября «Ахмат» в Казани проведёт гостевой поединок 16-го тура РПЛ с «Рубином».