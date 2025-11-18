Ричмонд
Агент хавбека «Ростова» Щетинина: интерес «Локомотива» не на пустом месте

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбека клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ростов» Кирилла Щетинина, высказался об интересе к своему клиенту со стороны столичного «Локомотива».

«Давайте прокомментирую, когда будет конкретика. Информация об интересе “Локомотива” не на пустом месте», — цитирует Клюева «Чемпионат».

23-летний атакующий полузащитник Щетинин выступает в составе донского клуба с июля 2022 года, при этом ранее хавбек прошёл через системы «Авангарда», «Локомотива» и «Зенита». 12 июня в разговоре с «Матч ТВ» Щетинин прокомментировал информацию, что за его игрой следят в московском ЦСКА, добавив, что из стана «армейцев» с ним никто не связывался.

В сезоне-2025/2026 Щетинин провёл 15 матчей в РПЛ, забив один гол, а также вышел на поле в шести встречах FONBET Кубка России. Контракт полузащитника с «жёлто-синими» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Щетинина в 2,8 миллиона евро.