Агент хавбека «Ростова» Щетинина: интерес «Локомотива» не на пустом месте

23-летний атакующий полузащитник Щетинин выступает в составе донского клуба с июля 2022 года, при этом ранее хавбек прошёл через системы «Авангарда», «Локомотива» и «Зенита». 12 июня в разговоре с «Матч ТВ» Щетинин прокомментировал информацию, что за его игрой следят в московском ЦСКА, добавив, что из стана «армейцев» с ним никто не связывался.