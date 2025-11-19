Ричмонд
Кечинов считает, что Романову можно дать шанс поработать наставником «Спартака»

В разговоре с «Матч ТВ» экс-нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу, тренер и эксперт Валерий Кечинов заявил, что руководству «красно-белых» стоит утвердить главным тренером команды Вадима Романова.

Источник: ФК "Спартак" Москва

«Какой тренер подошёл бы “Спартаку”? Я бы доверился Вадиму Романову, нашему, российскому, специалисту. Да, может быть, он без какого‑то большого опыта, но он с дублем неплохо работал. Он знает ребят, знает команду. Наверное, нужно до конца сезона заключить контракт с этим тренером, а там уже смотреть», — отметил Кечинов.

11 ноября пресс-служба «народной команды» официально сообщила о расторжения трудового соглашения с сербским главным тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности наставника основной команды стал 47-летний Романов, работавший в системе «Спартака» и входивший в тренерский штаб «красно-белых». По данным «Чемпионата», решение о назначении Романова обусловлено большим доверием к специалисту, его авторитетом и умением находить общий язык с футболистами.

По итогам 15 сыгранных туров сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.