Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Игрок «Спартака» Дмитриев рассказал, как у него «снесло крышу» из-за денег

Полузащитник отметил, что покупал много вещей, но потом смог одуматься и начал откладывать средства.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Игорь Дмитриев на собственном опыте столкнулся с трудностями, которые приносит быстрый карьерный скачок в молодом возрасте. Об этом 21-летний игрок рассказал в интервью ТАСС.

«У меня такой скачок произошел, когда я из Второй лиги перешел в “Урал”, у меня тоже крышу снесло, — сказал Дмитриев. — Я там месяца два-три, наверное, кучу вещей покупал, кроссовок и прочего. А потом просто как-то одумался, понял, что так делать нельзя, начал откладывать».

«А как с этим справиться, мне кажется, это от воспитания зависит. Наверное, когда ты должен думать о будущем. Ты должен понимать, что все равно у тебя что-то должно быть на будущее, так как футбольная карьера не такая долгая. Это же все равно влияет на твое сегодняшнее состояние, твое самочувствие. Поэтому, я думаю, это важный вопрос, который надо как-то обсуждать. Потому что, мне кажется, много таких игроков, которые после такого скачка могли закончить карьеру», — добавил игрок.

Дмитриеву 21 год, он перешел в «Спартак» летом 2024 года, однако сезон-2024/25 провел в самарских «Крыльях Советов». В текущем сезоне игрок провел 19 матчей в разных турнирах за московских клуб, в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами, став лучшим ассистентом команды по итогам первого круга Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» с 25 очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ.