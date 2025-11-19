Игрок «Спартака» Дмитриев рассказал, как у него «снесло крышу» из-за денег

«А как с этим справиться, мне кажется, это от воспитания зависит. Наверное, когда ты должен думать о будущем. Ты должен понимать, что все равно у тебя что-то должно быть на будущее, так как футбольная карьера не такая долгая. Это же все равно влияет на твое сегодняшнее состояние, твое самочувствие. Поэтому, я думаю, это важный вопрос, который надо как-то обсуждать. Потому что, мне кажется, много таких игроков, которые после такого скачка могли закончить карьеру», — добавил игрок.