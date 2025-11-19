Ричмонд
Футболист «Спартака» Дмитриев посоветовал спортсменам прочитать роман Пушкина

Игрок рекомендовал к прочтению «Капитанскую дочку».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Игорь Дмитриев посоветовал спортсменам прочитать роман Александра Пушкина «Капитанская дочка». Об этом игрок рассказал в интервью ТАСС.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство планирует создать перечень книг для молодых футболистов.

«Мало слышал об этом. Но из литературы посоветовал бы “Капитанскую дочку”, сто процентов, — сказал Дмитриев. — А так, мне кажется, это дело каждого — кто читает, кто фильмы смотрит. Понятно, все равно ты должен знать классику, которая у нас передается из года в год. Но чтобы перечень какой-то, мне кажется, нет. Все равно в основном берут пример в плане чего-то футбольного. Я не думаю, что если ты увидишь, как кто-то читает книгу, ты сам возьмешь и начнешь».

Дмитриеву 21 год, он перешел в «Спартак» летом 2024 года, однако сезон-2024/25 провел в самарских «Крыльях Советов». В текущем сезоне игрок провел 19 матчей в разных турнирах за московских клуб, в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами, став лучшим ассистентом команды по итогам первого круга Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).