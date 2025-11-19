Футболист «Спартака» Дмитриев посоветовал спортсменам прочитать роман Пушкина

«Мало слышал об этом. Но из литературы посоветовал бы “Капитанскую дочку”, сто процентов, — сказал Дмитриев. — А так, мне кажется, это дело каждого — кто читает, кто фильмы смотрит. Понятно, все равно ты должен знать классику, которая у нас передается из года в год. Но чтобы перечень какой-то, мне кажется, нет. Все равно в основном берут пример в плане чего-то футбольного. Я не думаю, что если ты увидишь, как кто-то читает книгу, ты сам возьмешь и начнешь».