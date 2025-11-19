Андрей Червиченко: не думаю, что Карпин не будет востребован в РПЛ

Экс-президент московского «Спартака», бизнесмен Андрей Червиченко предположил, в каком клубе Российской Премьер-Лиги (РПЛ) может продолжить свою тренерскую карьеру после ухода из «Динамо» Валерий Карпин.
«Вряд ли бы мы его увидели в ЦСКА. В “Краснодаре” — тоже большой вопрос. Кто ещё может быть? В “Спартаке” только через кого-то. “Зенит”? Возможно. Если “Зенит” сейчас расстанется с Семаком, то Карпин выплывет там — тоже возможен вариант. Не думаю, что Карпин будет не востребован», — цитирует Червиченко «Чемпионат».
56-летний Карпин, который с июля 2021 года работает с национальной сборной России по футболу, в период с июня по ноябрь 2025 года сотрудничал с основной командой «бело-голубых». До того специалист работал главным тренером «Спартака», «Мальорки», армавирского «Торпедо» и «Ростова». 17 ноября Карпин по собственному желанию покинул «Динамо», объяснив своё решение сосредоточиться на работе с «нашими парнями».
18 ноября в интервью каналу «Матч ТВ» экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Рейнджерс» и российской сборной, главный тренер клуба дивизиона «А» LEON-Второй лиги России «Динамо-Брянск» Андрей Канчельскис поддержал решение Карпина, отметив, что тот «определился» со своим местом работы.