Хавбек «Балтики» Саусь: хотелось бы попробовать свои силы и в Европе

Напомним, что 22-летний правый хавбек балтийцев, который играет за клуб из Калининграда с июня 2024 года, имея действующий контракт до конца июня 2029 года. В текущем сезоне-2025/2026 Саусь записал в свой актив 14 матчей в РПЛ (один гол, две результативные передачи) и две игры в FONBET Кубке России. Стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро.