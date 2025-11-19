Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Хавбек «Балтики» Саусь: хотелось бы попробовать свои силы и в Европе

В рамках обширного интервью «Чемпионату» полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» Владислав Саусь ответил на вопрос, в каком зарубежном чемпионате хотел бы попробовать свои силы в будущем.

Источник: Metaratings.ru

В рамках обширного интервью «Чемпионату» полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» Владислав Саусь ответил на вопрос, в каком зарубежном чемпионате хотел бы попробовать свои силы в будущем.

«Зависит от предложений, если они будут. В принципе, мне хотелось бы попробовать свои силы и в Европе. Испания — неплохой вариант», — подчеркнул Саусь.

Напомним, что 22-летний правый хавбек балтийцев, который играет за клуб из Калининграда с июня 2024 года, имея действующий контракт до конца июня 2029 года. В текущем сезоне-2025/2026 Саусь записал в свой актив 14 матчей в РПЛ (один гол, две результативные передачи) и две игры в FONBET Кубке России. Стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро.

6 ноября сайт «РБ Спорт» сообщил, что Саусь интересен руководству московского «Локомотива». По имеющейся информации, боссы «железнодорожников» уже направили запрос по трансферу полузащитника в «Балтику».