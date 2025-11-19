Хавбек «Балтики» Саусь: хотелось бы попробовать свои силы и в Европе

В рамках обширного интервью «Чемпионату» полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» Владислав Саусь ответил на вопрос, в каком зарубежном чемпионате хотел бы попробовать свои силы в будущем.
«Зависит от предложений, если они будут. В принципе, мне хотелось бы попробовать свои силы и в Европе. Испания — неплохой вариант», — подчеркнул Саусь.
Напомним, что 22-летний правый хавбек балтийцев, который играет за клуб из Калининграда с июня 2024 года, имея действующий контракт до конца июня 2029 года. В текущем сезоне-2025/2026 Саусь записал в свой актив 14 матчей в РПЛ (один гол, две результативные передачи) и две игры в FONBET Кубке России. Стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро.
6 ноября сайт «РБ Спорт» сообщил, что Саусь интересен руководству московского «Локомотива». По имеющейся информации, боссы «железнодорожников» уже направили запрос по трансферу полузащитника в «Балтику».