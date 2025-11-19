Данил Круговой: я не гонюсь за предложениями, будут — обсудим

В интервью «Матч ТВ» защитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА и сборной России по футболу Данил Круговой отметил, что не жалеет о сорвавшемся трансфере в команду французской Лиги 1.
«Сейчас получаю максимальное удовольствие тут. Приятно, что мне доверяют, и я стараюсь показать себя на футбольном поле. Но я не задумываюсь о Европе, если будет вариант, значит, будет. Давным‑давно была история с Францией, я об этом уже рассказывал. Я не гонюсь за этим. Будет предложение, будем обсуждать. Не будет — значит, нет», — рассказал Круговой.
27-летний левый защитник, выступающий в составе «армейцев» с июля 2024 года, имеет действующий до конца июня 2028 года контракт с ЦСКА. До того футболист выступал в петербургском «Зените» и «Уфе».
В сезоне-2025/2026 Круговой провёл 15 матчей в РПЛ, где забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи, а также семь встреч FONBET Кубка России (один ассист). Сайт Transfermarkt оценил стоимость универсала в пять миллионов евро.
17 ноября, уже в разговоре с газетой «Известия», Круговой выразил надежду, что в 2026 году со сборной России и клубов РПЛ будет снят бан, действующий с февраля 2022 года и распространённый на участие в турнирах УЕФА и ФИФА.