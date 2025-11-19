Черчесов: тандем Тедеева и Дзюбы ещё долго может проработать в «Акроне»

Главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» Станислав Черчесов предположил, что тандем наставника «Акрона» Заура Тедеева с нападающим Артёмом Дзюбой может работать ещё долго.
37-летний Дзюба выступает за «красно-чёрных» из Тольятти с сентября 2024 года и имеет действующий контракт, который истекает в конце июня 2026 года.
«Игроков такого уровня с его антропометрией надо подводить к игре. Не тренировать, а подводить. Уделять больше времени. Он тренируется, чтобы в субботу играть, а не просто тренироваться. Тедеев знает, что делает. Думаю, этот тандем ещё долго может проработать», — цитирует Черчесова канал «Матч ТВ».
Отметим, что после 15 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Акрон» под руководством 44-летнего Тедеева набрал 18 баллов и идёт на восьмой позиции в турнирной таблице. 21 ноября на поле стадиона «Солидарность Самара Арена» тольяттинцы примут в 16-м туре чемпионата «Сочи».
Дзюба в текущем сезоне сыграл в 13 матчах РПЛ, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.
22 октября Тедеев в комментарии газете «Спорт-Экспресс» заявил, что не станет отговаривать Дзюбу от завершения профессиональной карьеры футболиста.