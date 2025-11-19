Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Черчесов: тандем Тедеева и Дзюбы ещё долго может проработать в «Акроне»

Главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» Станислав Черчесов предположил, что тандем наставника «Акрона» Заура Тедеева с нападающим Артёмом Дзюбой может работать ещё долго.

Источник: Metaratings.ru

Главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» Станислав Черчесов предположил, что тандем наставника «Акрона» Заура Тедеева с нападающим Артёмом Дзюбой может работать ещё долго.

37-летний Дзюба выступает за «красно-чёрных» из Тольятти с сентября 2024 года и имеет действующий контракт, который истекает в конце июня 2026 года.

«Игроков такого уровня с его антропометрией надо подводить к игре. Не тренировать, а подводить. Уделять больше времени. Он тренируется, чтобы в субботу играть, а не просто тренироваться. Тедеев знает, что делает. Думаю, этот тандем ещё долго может проработать», — цитирует Черчесова канал «Матч ТВ».

Отметим, что после 15 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Акрон» под руководством 44-летнего Тедеева набрал 18 баллов и идёт на восьмой позиции в турнирной таблице. 21 ноября на поле стадиона «Солидарность Самара Арена» тольяттинцы примут в 16-м туре чемпионата «Сочи».

Дзюба в текущем сезоне сыграл в 13 матчах РПЛ, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

22 октября Тедеев в комментарии газете «Спорт-Экспресс» заявил, что не станет отговаривать Дзюбу от завершения профессиональной карьеры футболиста.