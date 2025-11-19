Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Гасилин уверен, что «Локомотиву» не следует терять Дмитрия Баринова

Экс-форвард «Зенита» и молодёжной сборной России по футболу Алексей Гасилин заявил, что для «Локомотива» крайне важно продлить трудовое соглашение с капитаном «красно-зелёных», полузащитником Дмитрием Бариновым.

Источник: Metaratings.ru

Экс-форвард «Зенита» и молодёжной сборной России по футболу Алексей Гасилин заявил, что для «Локомотива» крайне важно продлить трудовое соглашение с капитаном «красно-зелёных», полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Я думаю, что это просто важнейший игрок для “железнодорожников”. Баринов для “Локомотива” — человек, олицетворяющий этот клуб, человек, выигрывавший чемпионат. Это основной игрок команды, и если договариваться, то точно с Бариновым. Баринов — важнейший актив “Локомотива”, его точно нельзя терять», — приводит слова Гасилина канал «Матч ТВ».

29-летний Баринов является воспитанником академии «Локо», выступая за основную команду с июля 2016 года. Действующий контракт опорника со столичной командой истекает в конце июня 2026 года. 18 ноября портал «Евро-Футбол.ру» сообщил, что управленцы «Локомотива» намерены решить вопрос о продлении сотрудничества с Бариновым до конца 2025 календарного года.

В сезоне-2025/2026 Баринов провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), где забил два мяча и отдал шесть результативных передач, а также шесть встреч в FONBET Кубке России. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в девять миллионов евро.