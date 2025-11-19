Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Владислав Саусь: не видел слов Радимова, но попробуем его переубедить

В рамках обширного интервью сайту «Чемпионат» полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» Владислав Саусь прокомментировал слова экс-хавбека «Зенита» и сборной России, тренера Владислава Радимова.

Источник: РИА "Новости"

В рамках обширного интервью сайту «Чемпионат» полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» Владислав Саусь прокомментировал слова экс-хавбека «Зенита» и сборной России, тренера Владислава Радимова.

Отметим, что 49-летний функционер предположил, что игрокам балтийцев при попадании в расположение национальной команды будет очень тяжело закрепиться.

«А я не видел этих слов. У каждого человека своё мнение. Если Владислав Николаевич считает так — хорошо, попробуем убедить его в обратном (улыбается). Тем более что меня Радимов тренировал», — подчеркнул Саусь.

Напомним, что в рамках того же интервью игрок команды из Калининграда поставил перед собой глобальную цель на 2026 год — стать игроком «наших парней». До того Саусь не имел опыта выступлений даже в составе юниорских и молодёжной сборных.

За «Балтику» Саусь выступает с июля 2024 года. В текущем сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 14 матчей в РПЛ, где стал автором одного гола и двух ассистов, а также две игры в FONBET Кубке России. Контракт Сауся с «бело-синими» действует до конца июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.