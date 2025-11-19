Владислав Саусь: не видел слов Радимова, но попробуем его переубедить

В рамках обширного интервью сайту «Чемпионат» полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» Владислав Саусь прокомментировал слова экс-хавбека «Зенита» и сборной России, тренера Владислава Радимова.
Отметим, что 49-летний функционер предположил, что игрокам балтийцев при попадании в расположение национальной команды будет очень тяжело закрепиться.
«А я не видел этих слов. У каждого человека своё мнение. Если Владислав Николаевич считает так — хорошо, попробуем убедить его в обратном (улыбается). Тем более что меня Радимов тренировал», — подчеркнул Саусь.
Напомним, что в рамках того же интервью игрок команды из Калининграда поставил перед собой глобальную цель на 2026 год — стать игроком «наших парней». До того Саусь не имел опыта выступлений даже в составе юниорских и молодёжной сборных.
За «Балтику» Саусь выступает с июля 2024 года. В текущем сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 14 матчей в РПЛ, где стал автором одного гола и двух ассистов, а также две игры в FONBET Кубке России. Контракт Сауся с «бело-синими» действует до конца июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.