Владислав Саусь: не видел слов Радимова, но попробуем его переубедить

За «Балтику» Саусь выступает с июля 2024 года. В текущем сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 14 матчей в РПЛ, где стал автором одного гола и двух ассистов, а также две игры в FONBET Кубке России. Контракт Сауся с «бело-синими» действует до конца июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.