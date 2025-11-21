Виктор Гусев: «Верю в Ролана Гусева как главного тренера “Динамо”. И дело не в фамилии»

Плюс он динамовский человек, хоть это, наверное, и не так важно — Бесков, например, тоже был динамовцем и при этом здорово проявил себя в «Спартаке». Но всё равно мысли приходят к важности этого момента. Я считаю его хорошим специалистом, плюс у него очень хороший возраст для тренера. Думаю, если ему дадут шанс, это будет хорошо. В наших больших клубах всегда хотят сразу получить престижного тренера с именем — это считается правильным. Но, может, стоит рискнуть, ведь все когда-то начинали, особо имени не имея. Тем более у Ролана-то опыт уже есть.