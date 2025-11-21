Виктор Гусев: «Верю в Ролана Гусева как главного тренера “Динамо”. И дело не в фамилии»

Ранее пост главного тренера «Динамо» покинул Валерий Карпин, а исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Ролан Гусев.
— Как вы отнеслись к смене главного тренера в «Динамо»? Верите ли в перспективы Ролана Гусева на этом посту?
— Я верю в Ролана Гусева, и дело тут совсем не в фамилии. Когда он впервые попал в такую ситуацию в конце прошлого сезона, то очень хорошо себя проявил: одержал три победы подряд, обыграл «Спартак» и уступил только «Краснодару», который тогда стал чемпионом.
Плюс он динамовский человек, хоть это, наверное, и не так важно — Бесков, например, тоже был динамовцем и при этом здорово проявил себя в «Спартаке». Но всё равно мысли приходят к важности этого момента. Я считаю его хорошим специалистом, плюс у него очень хороший возраст для тренера. Думаю, если ему дадут шанс, это будет хорошо. В наших больших клубах всегда хотят сразу получить престижного тренера с именем — это считается правильным. Но, может, стоит рискнуть, ведь все когда-то начинали, особо имени не имея. Тем более у Ролана-то опыт уже есть.
Я верю, что смена тренера всколыхнёт команду. Думаю, что сейчас ситуация для Ролана лучше, чем в мае. Тогда «Динамо» стояло выше, было больше ожиданий, а сейчас, если у него всё получится, то он это сделает вопреки нынешней ситуации. Так что стартовать с такой позиции легче. Тем более у «Динамо» хорошие футболисты, которые должны заиграть. Как, например, Бителло, заигравший как раньше после подписания нового контракта. Здесь момент психологический, и дело тут не в отсутствии мастерства, — сказал Гусев в беседе с корреспондентом Sport24.
23 ноября московское «Динамо» под руководством Гусева проведет матч 16-го тура РПЛ против «Динамо» из Махачкалы.