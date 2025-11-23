Дроздов не верит, что «Динамо» вылетит из РПЛ по итогам сезона

Чемпион России по футболу 2002 года, экс-полузащитник национальной сборной, тренер Юрий Дроздов высказался о ситуации в клубе Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Динамо-Москва» после смены главного тренера.
«До паузы осталось пару туров. “Динамо” будет готовиться к весеннему отрезку. Думаю, будут и усиления, и новый тренер под команду. Игра будет совсем другой. “Динамо” — бренд российского чемпионата. В голове не укладывается, что могут вылететь в Первую лигу (Лигу PARI — прим). Преждевременно переживать. Пока они в середине таблицы. Провалили начало, но турнир длинный. Ничего страшного», — цитирует Дроздова «Чемпионат».
Напомним, что 17 ноября кресло главного тренера основной команды «бело-голубых» по собственному желанию оставил Валерий Карпин, который сосредоточился на национальной сборной России. До конца календарного года обязанности наставника «Динамо» будет исполнять Ролан Гусев, с июня 2023 года входящий в тренерский штаб столичного клуба.
После 15 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Динамо» с 17 набранными очками располагается на десятом месте в турнирной таблице. 23 ноября москвичи примут на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» из Махачкалы в рамках матча 16-го тура чемпионата.
19 ноября в комментарии газете «Спорт-Экспресс» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил уверенность, что столичная команда при Гусеве в качестве врио наставника сумеет подняться выше в турнирной таблице.