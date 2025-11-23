Бояринцев: состав «Рубина» соответствует седьмому месту

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.20
П2
2.25
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
8.25
X
2.66
П2
1.80
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
1
:
Парма
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
1.88
П2
5.75
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.89
П2
1.64
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.31
П2
2.48
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.43
П2
2.14
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.31
П2
3.69
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.08
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.97
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.07
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.15
П2
6.75
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.41
П2
2.47
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.85
П2
5.56
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.80
П2
8.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.15
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.55
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.55
П2
5.50
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.43
X
3.47
П2
1.79
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.37
П2
3.87
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.32
П2
5.19
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.77
X
5.33
П2
1.45
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Бояринцев: состав «Рубина» соответствует седьмому месту

Бывший полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев высказался о результатах казанцев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил перспективы команды.

Источник: Metaratings.ru

«Состав “Рубина” соответствует седьмому месту. Не вижу ничего странного в последних результатах клуба. “Рубин” — это команда для седьмого-восьмого места. Он выполняет свои задачи. Не скажу, что результаты выглядят хуже ожиданий. У Рахимова нет длинной скамейки. Поэтому команда просела по сравнению с началом сезона», — сказал Бояринцев Metaratings.ru.

После 16 туров «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице, казанцы набрали 23 очка.

30 ноября команда на поле «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.