Бояринцев: состав «Рубина» соответствует седьмому месту

Бывший полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев высказался о результатах казанцев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил перспективы команды.
«Состав “Рубина” соответствует седьмому месту. Не вижу ничего странного в последних результатах клуба. “Рубин” — это команда для седьмого-восьмого места. Он выполняет свои задачи. Не скажу, что результаты выглядят хуже ожиданий. У Рахимова нет длинной скамейки. Поэтому команда просела по сравнению с началом сезона», — сказал Бояринцев Metaratings.ru.
После 16 туров «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице, казанцы набрали 23 очка.
30 ноября команда на поле «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.