«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку в дерби с ЦСКА

Пресс-служба клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва» сообщила в Telegram-канале, что столичное дерби 16-го тура сезона РПЛ-2025/2026 с ЦСКА на стадионе «Лукойл Арена» посетили 40178 зрителей.
Игра состоялась 22 ноября и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Спартака». Автором единственного гола на 43-й минуте матча стал хавбек Игорь Дмитриев.
Таким образом, домашний стадион «красно-белых» обновил рекорд заполняемости за последние пять лет.
Ранее в комментарии «Чемпионату» поклонников «народной команды» за оказанную поддержку, которая и привела подопечных Вадима Романова к победе над «армейцами», поблагодарил полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Наиль Умяров.