Магомед Адиев: наконец-то «Крылья» прорвало, мы давно не побеждали

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.40
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
1
Все коэффициенты
П1
41.00
X
6.55
П2
1.14
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.71
X
3.81
П2
1.69
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.35
П2
2.39
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.93
X
3.42
П2
2.07
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.31
П2
3.69
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.10
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.97
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.06
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.10
П2
6.57
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.41
П2
2.47
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.85
П2
5.56
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.80
П2
8.25
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.15
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.55
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.55
П2
5.50
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.43
X
3.47
П2
1.79
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.37
П2
3.87
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.32
П2
5.19
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.61
X
5.27
П2
1.45
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Магомед Адиев: наконец-то «Крылья» прорвало, мы давно не побеждали

В эфире канала «Матч ТВ» главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Крылья Советов» Магомед Адиев прокомментировал победу своих подопечных в матче 16-го тура сезона РПЛ-2025/2026 над «Ростовом».

Источник: Metaratings.ru

В эфире канала «Матч ТВ» главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Крылья Советов» Магомед Адиев прокомментировал победу своих подопечных в матче 16-го тура сезона РПЛ-2025/2026 над «Ростовом».

«Наконец‑то нас прорвало, мы давно не побеждали. Нам очень нужен был этот результат. Когда успех долго не приходит, это тяжело. Конечно, эта серия без побед на ребят давила, но мы продолжали работать и верить», — рассказал специалист.

23 ноября волжане на поле «Солидарность Самара Арены» обыграли донской клуб со счётом 2:0. Голами в составе «Крылышек» отметились полузащитники Иван Олейников (9-я минута) и Джимми Марин (55-я минута). Перед игрой с «Ростовом» у самарцев была семиматчевая серия без побед (пять поражений и две ничьи).

После 16 сыгранных туров текущего сезона чемпионата подопечные Адиева набрали 17 баллов и расположились на одиннадцатой строчке в турнирной таблице. 30 ноября «Крылья» в 16-м туре сыграют против «Краснодара».

5 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что Адиев будет работать с основной командой «Крыльев Советов» до конца календарного 2025 года, при этом стороны обсудят вопрос продолжения сотрудничества.