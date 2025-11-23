Магомед Адиев: наконец-то «Крылья» прорвало, мы давно не побеждали

В эфире канала «Матч ТВ» главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Крылья Советов» Магомед Адиев прокомментировал победу своих подопечных в матче 16-го тура сезона РПЛ-2025/2026 над «Ростовом».
«Наконец‑то нас прорвало, мы давно не побеждали. Нам очень нужен был этот результат. Когда успех долго не приходит, это тяжело. Конечно, эта серия без побед на ребят давила, но мы продолжали работать и верить», — рассказал специалист.
23 ноября волжане на поле «Солидарность Самара Арены» обыграли донской клуб со счётом 2:0. Голами в составе «Крылышек» отметились полузащитники Иван Олейников (9-я минута) и Джимми Марин (55-я минута). Перед игрой с «Ростовом» у самарцев была семиматчевая серия без побед (пять поражений и две ничьи).
После 16 сыгранных туров текущего сезона чемпионата подопечные Адиева набрали 17 баллов и расположились на одиннадцатой строчке в турнирной таблице. 30 ноября «Крылья» в 16-м туре сыграют против «Краснодара».
5 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что Адиев будет работать с основной командой «Крыльев Советов» до конца календарного 2025 года, при этом стороны обсудят вопрос продолжения сотрудничества.