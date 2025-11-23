«Краснодар» вернулся на первое место в чемпионате России по футболу

Перед началом тура «Краснодар» был лидером таблицы. Однако после победы «Зенита» над «Пари Нижний Новгород» в активе трех команд было по 33 очка. Сине-бело-голубые находились на первом месте благодаря результатам личных встреч между этими коллективами.