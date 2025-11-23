«Краснодар» вернулся на первое место в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
В матче 16-го тура «Краснодар» на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1). На счету краснодарской команды стало 34 очка. На второй позиции в таблице РПЛ располагается московский ЦСКА, на третьей — петербургский «Зенит». Обе команды набрали по 33 очка.
Перед началом тура «Краснодар» был лидером таблицы. Однако после победы «Зенита» над «Пари Нижний Новгород» в активе трех команд было по 33 очка. Сине-бело-голубые находились на первом месте благодаря результатам личных встреч между этими коллективами.
В следующем туре «Краснодар» примет самарские «Крылья Советов», ЦСКА дома сыграет с «Оренбургом», «Зенит» — с казанским «Рубином». «Локомотив» располагается на 4-й строчке с 31 очком и в ближайшем матче РПЛ на выезде встретится с «Ростовом».
Михаил Галактионов
Мурад Мусаев
Александр Руденко
(Данил Пруцев)
11′
Дуглас Аугусту
15′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
5
Жерзино Ньямси
85′
23
Сесар Монтес
83
Алексей Батраков
19
Александр Руденко
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
48′
69′
10
Дмитрий Воробьев
27
Николай Комличенко
69′
9
Сергей Пиняев
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
3
Тормена
4
Диего Коста
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
11
Жоау Батчи
64′
23
Гаэтан Перрен
53
Александр Черников
32′
75′
88
Никита Кривцов
66
Дуглас Аугусту
80′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти