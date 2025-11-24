Черчесов: «Уход Никиты Павловича Симоняна — это большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»

«Знал Никиту Павловича еще со времен “Спартака” Орджоникидзе. “Спартаковская” линия, но это было заочно. Когда переехал в Москву, играл в “Спартаке”, мы виделись не очень часто. Но уже в сборной Никита Павлович был начальником команды, мы общались. В последние годы тесно сотрудничали, наши кабинеты были рядом. Каждое утро у меня начиналось с визита к Никите Павловичу. Он был на работе все время, проводил там целый день. Обсуждали чемпионат мира и подготовку, обменивались мнениями. Помнится и жеребьевка, которую он провел. Она была удачная для нас. Меня в Москве нет, но мы постоянно созванивались, было много всего за эти годы. Уход Никиты Павловича — это большая потеря не только для российского, но и мирового футбола. Мои соболезнования родным, близким и всему футбольному сообществу», — сказал Черчесов «СЭ».
Симоняну было 99 лет. В качестве футболиста он выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).
Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выигрывал Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.
В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» (1962, 1969) и трижды победил в Кубке СССР (1963, 1965, 1971).