Хомуха: судья справедливо удалил Талалаева, жесты в адрес арбитров караются

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о победе «Балтики» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0), а также оценил идею приглашения главного тренера калининградцев Андрея Талалаева в московский клуб.
29 ноября состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между командами, завершившийся со счётом 1:0 в пользу «Балтики».
С 30-й минуты «балтийцы» играли в меньшинстве после удаление полузащитника Ираклия Манелова, также в первом тайме Талалаев был удалён с поля за две жёлтые карточки.
«Балтика» играет с полной самоотдачей. «Спартаку» было бы нелегко в любом случае. Судья справедливо удалил Талалаева. Жесты в адрес арбитров караются красными карточками. Это адекватное решение.
Говорить о Талалаеве в «Спартаке» преждевременно. Пока он работает в Калининграде. Никто не ожидал, что он так прокачает «Балтику». Для всех его работа в этом сезоне — это сюрприз", — сказал Хомуха Metaratings.ru.
Ранее Metaratings.ru сообщил, что услуги Талалаева снова предложили руководству «красно-белых».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 28 очков. «Балтика» с 32 баллами идёт на четвёртой позиции.