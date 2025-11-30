Ташуев: Романов запутался, «Спартак» должен был просто гнуть свою линию

Романов говорил, что Заболотный не готов играть 90 минут. Так пусть он играет 60 минут, но у команды будет наконечник. Без него остаётся только убегать в контратаки, но это не игра для «Спартака». Романов запутался, «Спартак» должен был просто гнуть свою линию", — сказал Ташуев Metaratings.ru.