Ташуев: Романов запутался, «Спартак» должен был просто гнуть свою линию

Российский тренер Сергей Ташуев высказался об игре «Спартака» при Вадиме Романове, а также оценил проблемы «красно-белых» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Балтикой» (0:1).
«Спартак» был нестабилен при Станковиче, Романов пока не решил эту проблему. «Балтика» была лучше подготовлена к игре. В чём-то «Спартаку» не повезло. «Балтика» гнула свою линию, а тренерский штаб «Спартака» допустил несколько ошибок. Команда вышла на матч без нападающих.
Романов говорил, что Заболотный не готов играть 90 минут. Так пусть он играет 60 минут, но у команды будет наконечник. Без него остаётся только убегать в контратаки, но это не игра для «Спартака». Романов запутался, «Спартак» должен был просто гнуть свою линию", — сказал Ташуев Metaratings.ru.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 28 очков. «Балтика» с 32 баллами идёт на четвёртой позиции.
6 декабря «красно-белые» на поле «Лукойл Арены» встретятся с московским «Динамо». Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.