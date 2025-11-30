Юрченко: в первую очередь Сперцян думает о близких, а уже во вторую — о карьере

Бывший вратарь сборной Армении Давид Юрченко высказался о выступлениях полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а также оценил его перспективы на продолжение карьеры в европейских чемпионатах.
«Сперцян — золотой мальчишка и талант. Он идёт по своему пути. Может, ему предначертано поиграть в Европе. Может, не предначертано. У Эдика светлая голова. Он думает не только о своих хотелках и карьере, но и о семье. В первую очередь он думает о своих близких, а уже во вторую — о карьере», — сказал Юрченко Metaratings.ru.
В текущем сезоне 25-летний Сперцян принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В них хавбек отметился шестью голами и 11 результативными передачами.
Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.