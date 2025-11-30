Юрченко: в первую очередь Сперцян думает о близких, а уже во вторую — о карьере

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.85
П2
7.17
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.15
П2
2.38
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
3.90
П2
1.77
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.40
П2
1.40
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
1
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.40
П2
10.75
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.55
П2
4.46
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.60
П2
3.30
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ростов
1
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.55
П2
1.55
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
0
:
Динамо
1
Все коэффициенты
П1
7.96
X
3.87
П2
1.55
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Вильярреал
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.10
П2
1.40
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.50
П2
2.51
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.11
П2
4.90
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.35
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.20
П2
10.50
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.97
П2
1.72
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.78
П2
1.83
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.53
П2
2.94
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.25
П2
2.35
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.09
П2
3.75
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.04
П2
5.44
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.48
П2
3.77
Футбол. Германия
21:30
Фрайбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.55
П2
4.60
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.95
П2
3.15
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.04
П2
7.50
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.47
X
5.45
П2
1.45
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Юрченко: в первую очередь Сперцян думает о близких, а уже во вторую — о карьере

Бывший вратарь сборной Армении Давид Юрченко высказался о выступлениях полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а также оценил его перспективы на продолжение карьеры в европейских чемпионатах.

Источник: Metaratings.ru

Бывший вратарь сборной Армении Давид Юрченко высказался о выступлениях полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а также оценил его перспективы на продолжение карьеры в европейских чемпионатах.

«Сперцян — золотой мальчишка и талант. Он идёт по своему пути. Может, ему предначертано поиграть в Европе. Может, не предначертано. У Эдика светлая голова. Он думает не только о своих хотелках и карьере, но и о семье. В первую очередь он думает о своих близких, а уже во вторую — о карьере», — сказал Юрченко Metaratings.ru.

В текущем сезоне 25-летний Сперцян принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В них хавбек отметился шестью голами и 11 результативными передачами.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

