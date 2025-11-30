Тошич: в Сербии с нетерпением ждут возвращения России на международную арену

Бывший полузащитник сборной Сербии и ЦСКА Зоран Тошич высказался об отстранении российских клубов и сборных от официальных международных турниров, а также оценил вероятность снятия бана.
"В Сербии с нетерпением ждут возвращения сборной России на международную арену. Участие России в международных соревнованиях всегда вызывало у нас в стране интерес.
Хочется, чтобы россияне как можно скорее вернулись. Спортсменов не должны отстранять. Атмосфера в мире меняется, вероятность возвращения увеличивается", — сказал Тошич Metaratings.ru.
В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Сборная России пропустила чемпионат мира 2022 года, а также была отстранена от участия в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024 и к мундиалю-2026.