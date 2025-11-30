Круговой: незасчитанный гол? Мне больше понравилось, когда свет не включали

Защитник ЦСКА Данил Круговой после победы над «Оренбургом» (2:0) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался об эпизоде с отменённым пенальти на последних минутах.
«Мне больше понравилось, когда свет не включали (улыбается). Скорее всего, нужно было дать доиграть эпизод. Пенальти там точно не было. Посмотрел повтор — там Тамерлану мяч в руку попал. Так что не засчитали бы. Такое редко случается, не повезло. Если бы счёт был 1:0 к тому моменту, было бы не очень приятно», — сказал Круговой Metaratings.ru.
Во втором тайме нападающий Тамерлан Мусаев вышел один на один с вратарём «Оренбурга» Богданом Овсянниковым и упал в штрафной площади после контакта с соперником.
Главный арбитр встречи Иван Абросимов сразу зафиксировал фол и назначил пенальти, хотя в этот момент полузащитник Энрике Кармо отправил мяч в пустые ворота.
После просмотра VAR Абросимов изменил своё решение, так как изначально голкипер «Оренбурга» сыграл в мяч, после чего случился контакт с форвардом ЦСКА.