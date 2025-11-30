Агент Барбоза: не уверен, что зимой у ЦСКА и «Спартака» будут трансферы

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от работы ЦСКА и «Спартака» в зимнее трансферное окно после паузы в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Не уверен, что у ЦСКА и “Спартака” зимой будут трансферы. Есть такое предчувствие. Учитывая, что в “Спартаке” сменился тренер, у нового главного могут быть мысли по поводу состава: с кем расстаться и кого купить.
В ЦСКА тренер остался тот же, летом уже были трансферы. Возможно, там будут продажи, но новичков не жду. Мне так кажется", — сказал Барбоза Metaratings.ru.
После 17 матчей ЦСКА идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Спартак» находится на шестой строчке с 28 баллами.