Белорус из чемпионата Болгарии заинтересовал клубы РПЛ

В летнее межсезонье к тогдашнему игроку гродненского «Немана» проявлял внимание один из клубов РПЛ и словацкий «Кошице», однако футболист сборной Белоруссии подписал в итоге трехлетний контракт с болгарским клубом ЦСКА 1948.
В условиях надвигающегося ужесточения лимита в РПЛ российские клубы вновь вернулись к рассмотрению кандидатуры фактурного защитника (его рост 193 см), однако теперь стоимость белоруса возросла в несколько раз. Если летом его можно было приобрести за 100 тысяч евро, то теперь на портале Transfermarkt Пархоменко оценивается в 600 тысяч евро.
В активе Пархоменко 9 матчей за сборную Белоруссии. В составе клуба «Неман» из Гродно он дважды выигрывал Кубок Белоруссии.