Белорус из чемпионата Болгарии заинтересовал клубы РПЛ

В условиях надвигающегося ужесточения лимита в РПЛ российские клубы вновь вернулись к рассмотрению кандидатуры фактурного защитника (его рост 193 см), однако теперь стоимость белоруса возросла в несколько раз. Если летом его можно было приобрести за 100 тысяч евро, то теперь на портале Transfermarkt Пархоменко оценивается в 600 тысяч евро.