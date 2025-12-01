«Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ

СОЧИ, 1 декабря. /ТАСС/. Футболисты «Сочи» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 0:0 в домашнем матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи» продлил серию без побед в РПЛ до четырех матчей, ранее команда потерпела три поражения подряд. Безвыигрышная серия махачкалинцев в чемпионате страны составляет три встречи (два поражения, одна ничья).
«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 9 очков. «Динамо» располагается на 13-й строчке с 15 очками.
В следующем туре «Сочи» 7 декабря примет московский «Локомотив», «Динамо» в тот же день дома сыграет с «Пари Нижний Новгород».
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Хасанби Биджиев
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
28
Руслан Магаль
7
Антон Зиньковский
44
Неманья Стоич
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
8
Михаил Игнатов
82
Сергей Волков
81′
34
Александр Осипов
59
Руслан Барт
62′
27
Кирилл Заика
20
Дмитрий Васильев
3′
81′
9
Захар Федоров
45
Франсуа Камано
62′
19
Александр Коваленко
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
22
Мохамед Аззи
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
46′
24
Андрес Аларкон
47
Никита Глушков
90′
53
Шамиль Гаджиев
10
Джавад Хоссейннеджад
86′
11
Миро
25
Гамид Агаларов
70′
7
Хазем Мастури
Статистика
Сочи
Динамо Мх
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
12
Удары в створ
3
1
Угловые
6
6
Фолы
9
16
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
