Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
5.00
П2
13.00
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
1
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.00
П2
2.45
Футбол. Англия
02.12
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
02.12
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

«Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Источник: ФК "Сочи"

СОЧИ, 1 декабря. /ТАСС/. Футболисты «Сочи» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 0:0 в домашнем матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сочи» продлил серию без побед в РПЛ до четырех матчей, ранее команда потерпела три поражения подряд. Безвыигрышная серия махачкалинцев в чемпионате страны составляет три встречи (два поражения, одна ничья).

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 9 очков. «Динамо» располагается на 13-й строчке с 15 очками.

В следующем туре «Сочи» 7 декабря примет московский «Локомотив», «Динамо» в тот же день дома сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Сочи
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Хасанби Биджиев
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
28
Руслан Магаль
7
Антон Зиньковский
44
Неманья Стоич
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
8
Михаил Игнатов
82
Сергей Волков
81′
34
Александр Осипов
59
Руслан Барт
62′
27
Кирилл Заика
20
Дмитрий Васильев
3′
81′
9
Захар Федоров
45
Франсуа Камано
62′
19
Александр Коваленко
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
22
Мохамед Аззи
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
46′
24
Андрес Аларкон
47
Никита Глушков
90′
53
Шамиль Гаджиев
10
Джавад Хоссейннеджад
86′
11
Миро
25
Гамид Агаларов
70′
7
Хазем Мастури
Статистика
Сочи
Динамо Мх
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
12
Удары в створ
3
1
Угловые
6
6
Фолы
9
16
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти